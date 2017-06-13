Сайт с доп функциями

Систему делаем типа киви на PHP/MySQL (бэк энд) мини-ТЗ (реально будет разработан протокол прикладного уровня где все подробно описано): 3 сервера с 2 каналами на каждом должны распределять меж собой нагрузку. 3 сервера будут админиться 3мя разными админами. будет ...
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Честно нам нужен бюджетный вариант где можно контролировать в ручную без робота.
И как это все будет работать Тоже нужно понять.
Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это.
Соответсвенно нужны
1.функции регистрации по номеру телефона.
2. вести код для Просмотра следующей рекламы
3.рейтинг
4.Вывод денег При условии что человек пригласит с помощью ссылки n-количество Людей. и как можно фиксировать с помошью utm меток?
Если вы разбираетксь во всем этом.
Просто пишите поимеоы работ и как оно будет работатб и цену и сроки
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