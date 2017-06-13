Неправильно отображается портфолио

Честно нам нужен бюджетный вариант где можно контролировать в ручную без робота. И как это все будет работать Тоже нужно понять. Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это. Соответсвенно нужны 1.функции регистрации по номеру телефона. 2. ...