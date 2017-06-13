Обновить 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.8

Задача:

Необходимо обновить движок "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.8" до последней версии с сохранением текущего функционала сайта.

Объект:

Интернет-магазин. Хостится на выделенном сервере.

Подписка на обновления присутствует, надо их корректно установить.

Оплата:

Без предоплаты; оплата через «Сделка без риска» или другой сервис безопасного проведения сделок. Договариваемся, я вношу всю сумму на баланс «Сделки без риска», когда работы закончены, даю добро и деньги уходят к Вам. Так же возможная оплата при личной встрече в Москве.

Процесс проверки качества работы:

Вы все обновляете, я проверяю работоспособность, дорабатываем детали (если что-то отвалилось при обновлении, Вы это фиксите), даю добро в «Сделка без риска».

Требования к исполнителю:

Большой опыт администрирования CMS Bitrix с хорошим портфолио. Стабильный онлайн с возможностью проверять почту и при необходимости созвониться по скайпу.

Сроки:

Неделя с момента начала работ.