Обновить 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.8

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Задача:

Необходимо обновить движок "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.8" до последней версии с сохранением текущего функционала сайта. 

Объект:

Интернет-магазин. Хостится на выделенном сервере.

Подписка на обновления присутствует, надо их корректно установить.

Оплата:

Без предоплаты; оплата через «Сделка без риска» или другой сервис безопасного проведения сделок. Договариваемся, я вношу всю сумму на баланс «Сделки без риска», когда работы закончены, даю добро и деньги уходят к Вам. Так же возможная оплата при личной встрече в Москве.

Процесс проверки качества работы: 

Вы все обновляете, я проверяю работоспособность, дорабатываем детали (если что-то отвалилось при обновлении, Вы это фиксите), даю добро в «Сделка без риска».

Требования к исполнителю: 

Большой опыт администрирования CMS Bitrix с хорошим портфолио. Стабильный онлайн с возможностью проверять почту и при необходимости созвониться по скайпу.

Сроки: 

Неделя с момента начала работ.

7 лет назад
vanyasparrow
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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