Обновить 1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.8

Есть сильно кастомизированный сайт обоев на ДЛЕ 8 версии. На данный момент на самом сайте не работает капча и почему то ошибка при добавлении обоев пользователями. Нужно перенести на новый ДЛЕ (11 версии) кастомизацию, вернуть работоспособность скрипта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Необходимо обновить движок "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.8" до последней версии с сохранением текущего функционала сайта.
Объект:
Интернет-магазин. Хостится на выделенном сервере.
Подписка на обновления присутствует, надо их корректно установить.
Оплата:
Без предоплаты; оплата через «Сделка без риска» или другой сервис безопасного проведения сделок. Договариваемся, я вношу всю сумму на баланс «Сделки без риска», когда работы закончены, даю добро и деньги уходят к Вам. Так же возможная оплата при личной встрече в Москве.
Процесс проверки качества работы:
Вы все обновляете, я проверяю работоспособность, дорабатываем детали (если что-то отвалилось при обновлении, Вы это фиксите), даю добро в «Сделка без риска».
Требования к исполнителю:
Большой опыт администрирования CMS Bitrix с хорошим портфолио. Стабильный онлайн с возможностью проверять почту и при необходимости созвониться по скайпу.
Сроки:
Неделя с момента начала работ.
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