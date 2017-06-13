Плавающие кнопки контактов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Для сайта необходимо разработать плавающие кнопки контактов для мобильной и планшетной версии, в аналогичном стиле, как есть сейчас у кнопок в декстопной версии в верхнем правом углу. Сайт на вордпрес. Пишите, пожалуйста , точную стоимость и сроки https://etnamare.org/

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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