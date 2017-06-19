Доработка сайта на друпал 7

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Сергей Валитов (serejatoje)

27 лет, Россия

2 года в сервисе

Был онлайн 1 час назад

145 отзывов(-2)

Этот человек сделал мне работу на сайте, но поломал другое... я ему все оплатил

Он не отвечает теперь и не берет ответственности, сережа рожа.

7 лет назад
dvbrus
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад