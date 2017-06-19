Доработка сайта на друпал 7

Сергей Валитов (serejatoje)

27 лет, Россия

2 года в сервисе

Был онлайн 1 час назад

145 отзывов(-2)

Этот человек сделал мне работу на сайте, но поломал другое... я ему все оплатил

Он не отвечает теперь и не берет ответственности, сережа рожа.