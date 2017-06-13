Копировать фото с instagramm

Нужно написать скрипт или предложить готовое решение (возможно что-то похожее уже есть) по цене - обсуждаемо.

Задача скрипта проста:

1. Копирование фото с Инстаграмма по хештегам. Вбили список хештегов и заданное количество фоток начинает поступать в папочку на сервере.

2. Выставляем скорость автообновления - например 60 сек (ну или сделать отдельный файл - который можно как задачу в крон поставить).

3. Если фото нас не устроило - мы его удаляем из папки, НО при следующем автообновлении оно не должно появиться (либо какую-то примитивную административную часть, чтобы можно было запрещать показывать определенные картинки ).