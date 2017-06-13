Копировать фото с instagramm

[url=https://www.weblancer.net/users/serejatoje/]Сергей Валитов (serejatoje)[/url] 27 лет, Россия 2 года в сервисе Был онлайн 1 час назад [url=https://www.weblancer.net/users/serejatoje/reviews/?acc_type=customer]145 отзывов[/url][url=https://www.weblancer.net/users/serejatoje/reviews/?acc_type=customer&type=negative](-2)[/url] Этот человек сделал мне работу на сайте, но поломал другое... я ему все оплатил Он не отвечает теперь и не берет ответственности, сережа рожа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт или предложить готовое решение (возможно что-то похожее уже есть) по цене - обсуждаемо.
Задача скрипта проста:
1. Копирование фото с Инстаграмма по хештегам. Вбили список хештегов и заданное количество фоток начинает поступать в папочку на сервере.
2. Выставляем скорость автообновления - например 60 сек (ну или сделать отдельный файл - который можно как задачу в крон поставить).
3. Если фото нас не устроило - мы его удаляем из папки, НО при следующем автообновлении оно не должно появиться (либо какую-то примитивную административную часть, чтобы можно было запрещать показывать определенные картинки ).
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