Создание Google Map PHP JS

[url=https://www.weblancer.net/users/serejatoje/]Сергей Валитов (serejatoje)[/url] 27 лет, Россия 2 года в сервисе Был онлайн 1 час назад [url=https://www.weblancer.net/users/serejatoje/reviews/?acc_type=customer]145 отзывов[/url][url=https://www.weblancer.net/users/serejatoje/reviews/?acc_type=customer&type=negative](-2)[/url] Этот человек сделал мне работу на сайте, но поломал другое... я ему все оплатил Он не отвечает теперь и не берет ответственности, сережа рожа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать карту, на ней будет размещаться около 1000 маркеров. Координаты маркеров где-то должны сохраняться(в какой то базе). Добавить функцию перемещение маркеров(при этом должно координаты меняться и в базе). Также через интерфейс добавление новых маркеров при помощи координат, и удаление маркеров. (все это должно взаимодействовать и сохраняться в базе)
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