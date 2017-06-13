Каталог на Woocommerce заказ пиццы(без оплаты, без личного кабинета)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок109 просмотров
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Готовую верстку привязать к админке, 5000 р,  до 2 дней, без предоплаты, только профи. Каталог простой, нестандартная форма заказа.

WooCommerce
7 лет назад
guest_14963195890556
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад