Написать Калькулятор на PHP

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок171 просмотр
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Необходимо разработать онлайн-калькулятор подбора продукции по параметрам.

Срок – 5-7 дней.

ТЗ вложено. 

Также прикрепили Номенклатуру товара для примера.

Пожалуйста, указывайте стоимость за проект.

PHP
7 лет назад
It_EX
Ольга 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад