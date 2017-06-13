Парсинг под форумы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Необходимо произвести парсинг форума (разделы, подразделы, топики, сообщения) и импорт собранной информации в базу данных vBulletin/phpBB/IPB - этот момент обсуждаем.

В результате должен получиться форум, полностью наполненный информацией.

7 лет назад
KozyirevGerman
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад