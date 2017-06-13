Нужно скопировать 4 калькулятора

Нужно создать сайт (заняться плагиатом) , который будет копировать данный сайт: http://www.cuisinesolutions.fr/ - Наполнение сайта также будет копироваться, но ,естественно, нуждается в адаптации копирайтера с языка гугл переводчика на нормальный . Соответственно нужна "команда" , которая это осуществит. ...