Нужно скопировать 4 калькулятора

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Нужно скопировать функционал 4х калькуляторов.

на выходе я должен получить 4 автономных страницы на пшп или штмл с рабочим калькулятором на каждой.

список в файле.

7 лет назад
-Spectator-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад