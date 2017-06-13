Создание сайта, копирайтинг

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать сайт (заняться плагиатом) , который будет копировать данный сайт:

http://www.cuisinesolutions.fr/ -

Наполнение сайта также будет копироваться, но ,естественно, нуждается в адаптации копирайтера с языка гугл переводчика на нормальный .

Соответственно нужна "команда" , которая это осуществит. Жду предложения со стоимостью работы и сроками выполнения от разработчиков вебсайтов и копирайтеров.

P.S. Возможно, его можно создать в Wordpress, чтобы не усложнять. 

7 лет назад
guest_14973635372643
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад