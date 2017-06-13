Создание сайта, копирайтинг

Нужно создать сайт (заняться плагиатом) , который будет копировать данный сайт:

http://www.cuisinesolutions.fr/ -

Наполнение сайта также будет копироваться, но ,естественно, нуждается в адаптации копирайтера с языка гугл переводчика на нормальный .

Соответственно нужна "команда" , которая это осуществит. Жду предложения со стоимостью работы и сроками выполнения от разработчиков вебсайтов и копирайтеров.

P.S. Возможно, его можно создать в Wordpress, чтобы не усложнять.