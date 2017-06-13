OpenCart 2.0 доработки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Есть готовый сайт – нужно сделать с него копию бд и самого сайта со всеми настройками. 

Требуется: 

1. Настроить новый темплейт как на демо. 

2. Настроить вывод модулей и инфы 

3. Исправить проблема и ошибки 

4. Интегрировать с первого сайта бд.  

5. Доработки который возникнут по ходу работы.

OpenCart
7 лет назад
vladimir-sf
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад