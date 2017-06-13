Сайт одностраничник

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Сделать сайт как у конкурентов лучше на какой-то платформе. Простая скачка не интересна. нужно поставить на СMS предлагайте свои варианты 

applediscount73.ru  

Сделать с возможностью добавления в корзину!  

Бюджет до 1500р оплата после выполнения на своем хостинге, после загрузка на мою.

прошу сразу цену и сроки указывать

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв