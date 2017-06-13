Сайт одностраничник

поменять логотип поставить фавикон поменять контактные данные поставить фотографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт как у конкурентов лучше на какой-то платформе. Простая скачка не интересна. нужно поставить на СMS предлагайте свои варианты
Сделать с возможностью добавления в корзину!
Бюджет до 1500р оплата после выполнения на своем хостинге, после загрузка на мою.
прошу сразу цену и сроки указывать
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