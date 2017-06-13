Сайт одностраничник

Сделать сайт как у конкурентов лучше на какой-то платформе. Простая скачка не интересна. нужно поставить на СMS предлагайте свои варианты

applediscount73.ru

Сделать с возможностью добавления в корзину!

Бюджет до 1500р оплата после выполнения на своем хостинге, после загрузка на мою.

прошу сразу цену и сроки указывать