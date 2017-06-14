Написать бота для nimses

добрый день.

нужно чтобы бот

1) отправлял по запросы людям с определенным id определенные суммы.

2) отслеживал от кого приходят запросы и сообщал об этом на определенный ресурс

напишите способ реализации, и какие проекты похожие были до этого.

от вас срок и цена