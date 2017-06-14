Написать бота для nimses

Веб-программированиеЗакрытнет заявок146 просмотров
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добрый день.

нужно чтобы бот

1) отправлял по запросы людям с определенным id определенные суммы.

2) отслеживал от кого приходят запросы и сообщал об этом на определенный ресурс

напишите способ реализации, и какие проекты похожие были до этого.

от вас срок и цена

7 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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