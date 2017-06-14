Скрипт для сайта

Нужен программист работающий с 1С Битрикс. Необходимо поправить Структуру сайта. Доступ, конкретное ТЗ предоставлю исполнителю. В перспективе долгосрочная работа на других проектах. Работа без предоплаты, кого не устраивает, просьба не вступать в дискуссии и отнимать время у обоих!