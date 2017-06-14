Adobe Muse. Требуется специалист для внесения доработок.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

2 сайта. На них есть план доработок. Согласно плану необходимо вносить ежемесячно правки. Специалист должен не только уметь работать с программой, но и иметь знания в сфере дизайна, для красивого оформления задуманных доработок.

Пишите пожалуйста цену и условия сотрудничества. Заранее благодарю!

7 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Проект на Meteor js

    Нужно создать проект по аналогу, точную копию по функционалу Проект работает на meteor js, соответственно и реализация должна быть на meteor js За аналогом обращайтесь в ЛС

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта на php фреймворк Codeigniter 3

    Проект: купоны и промокоды фреймворк Codeigniter 3 Домен: kodobi.ru Полный список задач - https://docs.google.com/document/d/13hVLnT7SNcx4Ix54yWWgxRX8bNPycrmEIMvsg8Uz74A/edit?usp=sharing Далее будем так же продолжать работать с сайтом, нужно будет подключать фиды и другие правки.  Работа через git. Файлы загружаете, диплоем обновляем, если есть не исправности решаем. О ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скрипт для сайта

    Здравствуйте. Нужен скрипт для сайта, который будет подписывать и отписывать участников. Не соц.сети. Подробности при общении.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проблема с XML

    Нужен спец разбирающийся в PHP, Yandex и работе с xml.Нужно решить небольшую проблему.Подробное тз скину откликнувшимся.Работаю без предоплат!В заявках пишите цену и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать механизм импорта XML из файла или по ссылке на WP

    Требуется сделать плагин импорта XML для сайта на Wordpress, который будет обладать следующими базовыми возможностями: [list][*]импорт данных по URL[*]импорт данных из файла[*]не должен падать/сжирать много оперативки при количестве 50 тыс. строк и более[*]должен легко ставиться на крон ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки на 1С Битрикс!

    Нужен программист работающий с 1С Битрикс. Необходимо поправить Структуру сайта. Доступ, конкретное ТЗ предоставлю исполнителю. В перспективе долгосрочная работа на других проектах. Работа без предоплаты, кого не устраивает, просьба не вступать в дискуссии и отнимать время у обоих!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на Modx

    Сайт e-skills_kz В прикрепленном файле есть список доработок по сайту на движке Modx. Ознакомьтесь. Прошу писать стоимость и сроки выполнения задания. Без этих условий отклики удаляю сразу. В скайп добавляйтесь с сообщением: Название проекта, стоимость и ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад