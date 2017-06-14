Доработка лендинга

Есть обменник валют на ZendFrmework 1 Нужно его немножко доработать и пофиксить. Примерный план работ: 1. Не входит зарегистрированный юзер. 2. Нужно доработать личный кабинет, что бы была партнерка и реферралка (что то из этого уже есть но нужно ...