Заменить шаблон WordPress на сайте

Веб-программированиеЗавершен4 заявки239 просмотров
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Нужно установить новый шаблон на сайт бюро переводов velior.ru под ключ. Сайт работает на WordPress4.4 + языковой плагин WPML 3.5.1 (три языковых версии).

Шаблон еще не приобретен. Соответственно, куплю после консультации с вами.

Нравится такой https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/

И нравится, как здесь: http://lionbridge.com/

WordPress
7 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VIPSTUDIO
Артем 
35 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$140
7 дней
Артем предложил варианты шаблона для замены. После выбора протестировал плагины на совместимость с CMS. Здесь возникло затруднение, потому что я не хотел платить сто с лишним долларов за обновление плагина WPML. Артем потратил время на то, чтобы перебрать все доступные версии. Когда Артем поставил новый шаблон на сайт и перенес контент со старого, сайт был практически сразу в идеальном состоянии — с моей стороны был минимум замечаний. К качеству и срокам никаких вопросов. Коммуникация на самом высшем уровне.
Роман предоставил всю необходимую информацию и составил детальное ТЗ. Оплата была по договоренности и без задержек. Спасибо за сотрудничество.
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