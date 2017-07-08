Заменить шаблон WordPress на сайте

Артем предложил варианты шаблона для замены. После выбора протестировал плагины на совместимость с CMS. Здесь возникло затруднение, потому что я не хотел платить сто с лишним долларов за обновление плагина WPML. Артем потратил время на то, чтобы перебрать все доступные версии. Когда Артем поставил новый шаблон на сайт и перенес контент со старого, сайт был практически сразу в идеальном состоянии — с моей стороны был минимум замечаний. К качеству и срокам никаких вопросов. Коммуникация на самом высшем уровне.