Нужен специалист по ZendFramework

Есть обменник валют на ZendFrmework 1

Нужно его немножко доработать и пофиксить.

Примерный план работ:

1. Не входит зарегистрированный юзер.

2. Нужно доработать личный кабинет, что бы была партнерка и реферралка (что то из этого уже есть но нужно корректировки).

Подробнее ТЗ претенденту.