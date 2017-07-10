Доработки на опенкарт

Магазин на движке Ocstore 2.1.0.2

1.В опенкарте есть неиспользуемые поля в карточке товараUPC, EAN и т.д Нужно их использовать для вывода информации о цене и доставке.Например в одно поле - текст "цена ориентировочная" В карточке товара

выводиться информация будет в виде кружка с восклицательным знаком рядом с

ценой, при наведении на него всплывает текст, который был внесен в поле и аналогично информация о доставке товара, используем другое поле. вывод в карточке товара примерно тот же.

2. В товарах, некоторых категорий нужно выводить блок - текст о возможности консультации и

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