Рассчет цен на ajax (okay cms)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Нужно написать код ниже под окай 1.2.4   (php+ajax)   суть:   В админке должны быть поля Базовая ррц (уже есть), процент скидки от базовой, закупка, маржа в процентах, цена, прибыль (цена-закупка)   указываем базовую ррц, выбор валюты привязываем к ней, если стоит процент скидки то закуп аяксов рассчитываем  "{(базовая)*(курс)} *{%скидки}/100"   если %скидки не стоит то {(базовая)*(курс)} и передаем значение в закуп и в цену.        поля должны быть как в товаре, так и в списке товаров, и все рассчеты по аяксу

Ajax
7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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