Рассчет цен на ajax (okay cms)

Нужно написать код ниже под окай 1.2.4 (php+ajax) суть: В админке должны быть поля Базовая ррц (уже есть), процент скидки от базовой, закупка, маржа в процентах, цена, прибыль (цена-закупка) указываем базовую ррц, выбор валюты привязываем к ней, если стоит процент скидки то закуп аяксов рассчитываем "{(базовая)*(курс)} *{%скидки}/100" если %скидки не стоит то {(базовая)*(курс)} и передаем значение в закуп и в цену. поля должны быть как в товаре, так и в списке товаров, и все рассчеты по аяксу