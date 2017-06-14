Внести изменения на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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https://fitorodnik.ru

1. Необходимо прописать настройки, чтобы при репосте сайта – появлялось изображение сайта.  

Сейчас вот так prntscr.com/ed4qa9 А надо чтобы была картинка автоматически 

  

  

2. Замена логотипа на сайте Фитородник (логотип в облаке cloud.mail.ru/public/Bsgy... ) 

Размер изображения должен быть 1 в 1 как сейчас, вес файла тоже такой же, либо меньше, качество такое же либо лучше 

  

  

3. Прицепить соглашение на обработку персональных данных 

Текст docs.google.com/document/...  разместить в раздел Доставка и оплата prntscr.com/f6c7pt . Назвать страницу agreement. 

Разместить вот так на все формы сбора контактов prntscr.com/f6c6nd  

  

  

4. Сделать функционал добавления в карточки товара по загрузке роликов в раздел "Дополнительные фотографии" prntscr.com/exqxhe  

  

что-то типа такого prntscr.com/exqyim только чтобы можно было загружать сразу несколько видео-файлов. и можно было выбирать миниатюру первого изображения 

  

prntscr.com/exqwfy  

На миниатюру накладывается кнопка play. Параметры миниатюры те же 100х100. При нажатии, открывается окно и проигрывается ролик.  

Как тут dkedra.ru/catalog/kedrovy...  

  

только сделать автоплэй при нажатии на миниатюру. 

  

  

5. На страницу 404 разместить каталог сайта 

prntscr.com/excsh2  

  

  

6. Улучшить функционал лайков, репостов на сайте 

  

При наведении мыши сделать чтобы цвет был не синий, а темнозеленый prntscr.com/fb1uqf  

  

При репосте в вк выглядит вот так prntscr.com/fb1tk0 

а надо с картинкой сайта (настраивается на уровне сервера) и чтобы title был темой репоста prntscr.com/fb1xk4 а в ссылке появляются какие-то новые знаки prntscr.com/fb1xwn  

  

Поставить эти кнопки на все страницы сайта и сделать чтобы они ставились автоматически при создании новой страницы

Оплата поэтапно

7 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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