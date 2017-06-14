Внести изменения на сайт

https://fitorodnik.ru

1. Необходимо прописать настройки, чтобы при репосте сайта – появлялось изображение сайта.

Сейчас вот так prntscr.com/ed4qa9 А надо чтобы была картинка автоматически

2. Замена логотипа на сайте Фитородник (логотип в облаке cloud.mail.ru/public/Bsgy... )

Размер изображения должен быть 1 в 1 как сейчас, вес файла тоже такой же, либо меньше, качество такое же либо лучше

3. Прицепить соглашение на обработку персональных данных

Текст docs.google.com/document/... разместить в раздел Доставка и оплата prntscr.com/f6c7pt . Назвать страницу agreement.

Разместить вот так на все формы сбора контактов prntscr.com/f6c6nd

4. Сделать функционал добавления в карточки товара по загрузке роликов в раздел "Дополнительные фотографии" prntscr.com/exqxhe

что-то типа такого prntscr.com/exqyim только чтобы можно было загружать сразу несколько видео-файлов. и можно было выбирать миниатюру первого изображения

prntscr.com/exqwfy

На миниатюру накладывается кнопка play. Параметры миниатюры те же 100х100. При нажатии, открывается окно и проигрывается ролик.

Как тут dkedra.ru/catalog/kedrovy...

только сделать автоплэй при нажатии на миниатюру.

5. На страницу 404 разместить каталог сайта

prntscr.com/excsh2

6. Улучшить функционал лайков, репостов на сайте

При наведении мыши сделать чтобы цвет был не синий, а темнозеленый prntscr.com/fb1uqf

При репосте в вк выглядит вот так prntscr.com/fb1tk0

а надо с картинкой сайта (настраивается на уровне сервера) и чтобы title был темой репоста prntscr.com/fb1xk4 а в ссылке появляются какие-то новые знаки prntscr.com/fb1xwn

Поставить эти кнопки на все страницы сайта и сделать чтобы они ставились автоматически при создании новой страницы

Оплата поэтапно