Защита прав на контент

Только PHP+MySQL. Оплата почасовая, c учетом времени через GIT. Оплата на русское ИП с русского ООО. Бюдежт 15 000 в месяц. В месяц обязательно нужно выделять время чтобы довести до конца проект. Срок реализации 2-3 года. Пишите у кого есть ...
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Нужно закрепить права на метод онлайн-консультации, которыйзаключается в ответе пользователем на последовательные вопросы, в результате
чего он получает ответ на свой вопрос. Тема специфичная, техническая, от вас
знаний техники не понадобятся (при необходимости данные предоставлю).
Консультация проходит посредством переадресации на страницы сайта. Возможно потребуется разработка/доработкапользовательского соглашения. Пишите, все вопросы готов обсуждать, адрес сайта сообщу.
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