Дополнить функционалом web сервис

Только PHP+MySQL. Оплата почасовая, c учетом времени через GIT. Оплата на русское ИП с русского ООО. Бюдежт 15 000 в месяц. В месяц обязательно нужно выделять время чтобы довести до конца проект. Срок реализации 2-3 года. Пишите у кого есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дополнить функционалом уже существующий web сервис, необходимы навыки Zend Framework 2, объем работ планируется выполнить за месяц. ТЗ имеется.
Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.
Старт работ планируется на 15-17 ИЮЛЯ
В откликах присылайте пожалуйста портфолио и ссылки на профили фриланс порталов
Желательна очная встреча в Москве перед началом работы, можем предоставить офис для работы.
В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу.
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