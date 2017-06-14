Нужен скрипт для установщика Inno Setup в котором кроме установки основной программы устанавливалось бы дополнительное ПО с информацией по

этому ПО.

Перед запуском инсталлятора нужна проверка на несколько условий.

1. Проверка на ГЕО.

2. Проверка реестра на определённые ключи.

Если условия выполняются - должен запускаться мастер инсталляции

дополнительного ПО, а если нет - продолжается установка основной

программы без установки дополнительного ПО.