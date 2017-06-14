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Нужен скрипт для установщика Inno Setup в котором кроме установки основной программы устанавливалось бы дополнительное ПО с информацией по
этому ПО.
Перед запуском инсталлятора нужна проверка на несколько условий.
1. Проверка на ГЕО.
2. Проверка реестра на определённые ключи.
Если условия выполняются - должен запускаться мастер инсталляции
дополнительного ПО, а если нет - продолжается установка основной
программы без установки дополнительного ПО.
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