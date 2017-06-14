Решить проблему с кодировкой в QuickBooks

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Программа разработана для Американского рынка, поэтому не признает русских букв. Возможно необходимо поменять файлы, содержащие информацию о кодировке, чтобы появились русские буквы. joxi.ru/YmEkON9uZbpgYA

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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