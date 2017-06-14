Решить проблему с кодировкой в QuickBooks

Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. [url=http://wp3.j676756.13296.spectrum.myjino.ru/]http://wp3.j676756.13296.spectrum.myjino.ru/[/url] Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено. Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт доделан ...
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