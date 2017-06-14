Доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. http://wp3.j676756.13296.spectrum.myjino.ru/

Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено.

Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт доделан полностью. Частично сделал не принимается.

 Пишите свои цены и сроки.

7 лет назад
rta22
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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