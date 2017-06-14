поднять сервис auth2 и привязать 2 простейшие странички – срочно После частичной готовности работы, возможен символический аванс 20% Остальная оплата строго по факту Сроки горящие, нужно выполнить задачу сегодня к поздней ночи Бюджет 50$
Доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт на вордпресс - программирование и мобильную верстку. http://wp3.j676756.13296.spectrum.myjino.ru/
Сайт нужно будет развернуть на своем хостинге, ориентировочное ТЗ прикреплено.
Нужен человек который сможет довести сайт до ума. Оплата только если сайт доделан полностью. Частично сделал не принимается.
Пишите свои цены и сроки.
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