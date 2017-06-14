Googl карта на сайт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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На данном сайте есть Google карта http://mskguru.ru/novostroyki/967-zhk-perlovskij/infrastruktura

Необходим html код для установки на сторонний сайт, чтоб отображалась эта же карта (с возможностью выбора детских садов, школ и т.д.)

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв