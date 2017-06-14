Googl карта на сайт

Нужно либо адаптировать существующий код сайта, либо написать новый код под мобильные устройства (под планшет не нужно). Типовый сайт для примера [url=http://vulcanclub.net/]http://vulcanclub.net[/url] Нужна верстка только главной страницы и одной внутренней. Смогу выслать в личку пример мобильной версии ...
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На данном сайте есть Google карта http://mskguru.ru/novostroyki/967-zhk-perlovskij/infrastruktura
Необходим html код для установки на сторонний сайт, чтоб отображалась эта же карта (с возможностью выбора детских садов, школ и т.д.)
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