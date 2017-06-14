Перенести магазин с самописного движка на Opencart

Стоит задача перенести интернет-магазин с самописного движка на Opencart. Товаров порядка 1300, без параметров - название, описание, артикул, цена, картинка.

Что необходимо будет сделать:

Перенести на движок Opencart (товары, категории, заказы, пользователи, все мета теги). URL товаров и категорий не должен поменяться.

Купить (согласуем какой) адаптивный шаблон, возможно немного его модифицировав. Натянуть.

Связать сайт с 1С (обновление цен и остатков)

На выходе должен получиться красивый, опрятный интернет магазин с адаптивом.

От вас - примерная цена за такую работу и сроки. Магазинов на самописке много, поэтому если понравится сотрудничество - работой "завалим" надолго. Все выгрузки с старого сайта сделаем в необходимых вам форматах.

Приоритет у исполнителей с Украины.