Перенести магазин с самописного движка на Opencart

Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress. Админка должна быть понятна и проста в использовании. https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/index.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/partners.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/projects.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/projects.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/zmi.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/gallery.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/organization.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/post.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/news.html https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/news-2.html Комментарии - скачать с файлообменника.http://dropmefiles.com/iuG6P Качественно и оперативно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоит задача перенести интернет-магазин с самописного движка на Opencart. Товаров порядка 1300, без параметров - название, описание, артикул, цена, картинка.
Что необходимо будет сделать:
- Перенести на движок Opencart (товары, категории, заказы, пользователи, все мета теги). URL товаров и категорий не должен поменяться.
- Купить (согласуем какой) адаптивный шаблон, возможно немного его модифицировав. Натянуть.
- Связать сайт с 1С (обновление цен и остатков)
- На выходе должен получиться красивый, опрятный интернет магазин с адаптивом.
Приоритет у исполнителей с Украины.
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