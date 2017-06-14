Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress

Нужен скрипт для установщика Inno Setup в котором кроме установки основной программы устанавливалось бы дополнительное ПО с информацией по этому ПО. Перед запуском инсталлятора нужна проверка на несколько условий. 1. Проверка на ГЕО. 2. Проверка реестра ...