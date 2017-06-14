Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок239 просмотров
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Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress. Админка должна быть понятна и проста в использовании.

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/index.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/partners.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/projects.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/projects.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/zmi.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/gallery.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/organization.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/post.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/news.html

https://maximshkitin.github.io/demos/artforum/news-2.html

Комментарии - скачать с файлообменника.http://dropmefiles.com/iuG6P

Качественно и оперативно

WordPress
7 лет назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад