Здравствуйте. Необходим специалист, который реализует на Laravel сервис с платным доступом(подпиской) На фронте 3 страницы: главная +1 текстовая (типа о нас) форма регистрации (типовая: логин, пароль, подтверждение пароля, е-мейл) соглашение об использовании сайта. После регистрации можно оформить подписку на N месяцев. После ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать фрейм шаблон для сайта
При этом выполнив несколько условий:
1. Чтобы он корректно отображался в социальных сетях и поисковиках.
2. В нем должны корректно работать сервисы аналитики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика).
Остальные подробности вышлю кандидату.
Бюджет максимум 1000 рублей.
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