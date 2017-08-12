Простой сервис с платным доступом на Laravel

Веб-программированиеЗавершен12 заявок260 просмотров
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Здравствуйте.

Необходим специалист, который реализует на Laravel сервис с платным доступом(подпиской)

На фронте 3 страницы:

главная

+1 текстовая (типа о нас)

форма регистрации (типовая: логин, пароль, подтверждение пароля, е-мейл)

соглашение об использовании сайта.

После регистрации можно оформить подписку на N месяцев. После нажатия на кнопку "подписаться" должен открыться платежный агрегатор. 

После успешной оплаты для аккаунта открывается доступ к закрытой информации на определенное время. Более никаких взаимодействий не нужно.

Возможно надо будет добавить фильтрацию получаемой инфы по категории.

Верстку предоставлю, более подробное ТЗ тоже.

Обязательно указывайте примерную сумму и сроки, за которую сможете реализовать данный проект. 

Laravel
7 лет назад
sholex
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AquaCode
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад
$200
7 дней
Спасибо за работу и терпение к повышенным требованиям по ТЗ :)
Спасибо за интересный проект)
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