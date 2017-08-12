Простой сервис с платным доступом на Laravel

Здравствуйте.

Необходим специалист, который реализует на Laravel сервис с платным доступом(подпиской)

На фронте 3 страницы:

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+1 текстовая (типа о нас)

форма регистрации (типовая: логин, пароль, подтверждение пароля, е-мейл)

соглашение об использовании сайта.

После регистрации можно оформить подписку на N месяцев. После нажатия на кнопку "подписаться" должен открыться платежный агрегатор.

После успешной оплаты для аккаунта открывается доступ к закрытой информации на определенное время. Более никаких взаимодействий не нужно.

Возможно надо будет добавить фильтрацию получаемой инфы по категории.

Верстку предоставлю, более подробное ТЗ тоже.

Обязательно указывайте примерную сумму и сроки, за которую сможете реализовать данный проект.