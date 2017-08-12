Простой сервис с платным доступом на Laravel

Имеется скрипт (готовая CMS) с инструментами анализа сайта [url=http://analiz-saita.com/]http://analiz-saita.com/[/url] Нужно одеть его страницы в собственную вёрстку, что бы на выходе скрипт внешне выглядел примерно вот так: https://nabiullin.com/analiz-saita/ По сути, скрипт состоит из 2х страниц, главная со списком ссылок на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходим специалист, который реализует на Laravel сервис с платным доступом(подпиской)
На фронте 3 страницы:
главная
+1 текстовая (типа о нас)
форма регистрации (типовая: логин, пароль, подтверждение пароля, е-мейл)
соглашение об использовании сайта.
После регистрации можно оформить подписку на N месяцев. После нажатия на кнопку "подписаться" должен открыться платежный агрегатор.
После успешной оплаты для аккаунта открывается доступ к закрытой информации на определенное время. Более никаких взаимодействий не нужно.
Возможно надо будет добавить фильтрацию получаемой инфы по категории.
Верстку предоставлю, более подробное ТЗ тоже.
Обязательно указывайте примерную сумму и сроки, за которую сможете реализовать данный проект.
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