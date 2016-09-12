Нарисовать дизайн сайта визитки

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки306 просмотров
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ТЗ и схема в приложении. От Вас цена и сроки. Оплата после просмотра жпг. Передача исходников после оплаты. ТЗ общее. И для дизайнера и для разработчика. Нужна цена только на дизайн

Дизайн сайта
7 лет назад
xilecewepo
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
trust-me
Роман 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$69
2 дня
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