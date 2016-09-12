Доработка (дизайн) главной страницы сайта

Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн для сайта медицинской тематики. Нужны главная страница, страница раздела и страница самой статьи. Так как потом будет адаптивная верстка, то также нужны варианты страниц в разрешениях 320, 480 и 760. Также нужно нарисовать оформление ...
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Есть детальный макет (существующая страница) с фото, разбивкой по колонкам и пр. Необходимо сделать коррекцию цветовой гаммы, шрифтов, "отшлифовать" мелкие детали. Бюджет 50 $. Срок 5 дней.
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