Отрисовать дизайн для сайта Gitarland.ru

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок220 просмотров
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Полностью отрисовать дизайн гитарного магазина Gitarland.ru

7 лет назад
Nisanovcorp
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$100
5 дней
Хороший дизайнер. Работу выполняет качественно и быстро. Все правки вносятся и хорошо исполняются.
В очередной раз спасибо за проект. Четкое ТЗ, быстрая оплата.