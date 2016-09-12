Разработка дизайна для стартовой страницы и для 1-й внутренней (дизайн раздела СТАНДАРТЫ) Редизайн проводится в связи с ребрендингом старого сайта. [url=http://www.ramu.ru/]www.ramu.ru [/url] Слоган - ПРОЗРАЧНЫЙ МАРКЕТИНГ Желаемый стиль - С учетом нового фирменного стиля РАМУ Цель - оптимизировать кол-во разделов на сайте, сделать ...
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Требуется разработать Прототип Лендинга, все подробности в скайпе.
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