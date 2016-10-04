Адаптивный отзывчивый дизайн сайта клиники

$800
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок420 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется адаптивный отзывчивый дизайн сайта клиники по готовым прототипам http://ib9lh5.axshare.com/

Исходники по axure и html могу предоставить по запросу.

С уважением

Денис

Дизайн сайта
7 лет назад
KovtunDenis
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$800
14 дней
Дизайнер талантливый и современный. Алексею желаю продолжать отстаивать свою точку зрения при создании дизайна, быть упрямым и настойчивым. Спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Понравилось работать с Денисом. Отличный заказчик с интересным проектом. Предоставил подробные прототипы, четкие хотелки, постоянно на связи, приятный в общении, быстро все оплатил. В общем, все чудесно и всем рекомендую!
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