Написать статьи для разделов ИМ

Для нового интернет-проекта в области путешествий и отдыха разыскиваются копирайтеры. Обязанности: • заполнение карточек объектов (адрес, телефон, фотографии, страницы в социальных сетях, дополнительная информация); • написание уникального отзыва (500–800 знаков б/п). Требования: • умение писать уникальные тексты; • грамотность; • ответственность; • опыт ...
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. Магазину оригинальной парфюмерии и косметики необходимо написать 4 статьи.
магазин www.parfum-chic.com.ua
О магазине(для главной страницы)- 2 тысячи збп
Мужская парфюмерия - 2 тысячи збп
Женская парфюмерия - 2 тысячи збп
Нишевая парфюмерия - 2 тысячи збп
Можно копирайт, можно рерайт. Тексты должны быть легко читаемыми, целевая аудитория - преимущественно женская. В каждой статье желательны вхождения ключей(я в этом не разбираюсь, надеюсь на ваши подсказки)
Оплата предпочтительнее на карту Приватбанка. Спасибо.
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