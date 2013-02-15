Написать статьи для разделов ИМ

$25
КопирайтингЗавершен16 заявок202 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры. Магазину оригинальной парфюмерии и косметики необходимо написать 4 статьи.

магазин www.parfum-chic.com.ua

О магазине(для главной страницы)- 2 тысячи збп

Мужская парфюмерия - 2 тысячи збп

Женская парфюмерия - 2 тысячи збп

Нишевая парфюмерия - 2 тысячи збп

Можно копирайт, можно рерайт. Тексты должны быть легко читаемыми, целевая аудитория - преимущественно женская. В каждой статье желательны вхождения ключей(я в этом не разбираюсь, надеюсь на ваши подсказки)

Оплата предпочтительнее на карту Приватбанка. Спасибо.

11 лет назад
KVR72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$25
3 дня
Марина, спасибо большое за работу и отличные тексты. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Буду обращаться еще и другим советую!
Мои рекомендации. Вадим приятный, вежливый человек. Ответственный и порядочный.
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