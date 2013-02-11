Для нового интернет-проекта в области путешествий и отдыха разыскиваются копирайтеры. Обязанности: • заполнение карточек объектов (адрес, телефон, фотографии, страницы в социальных сетях, дополнительная информация); • написание уникального отзыва (500–800 знаков б/п). Требования: • умение писать уникальные тексты; • грамотность; • ответственность; • опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт статей. Тематика - ремонт автомобилей.
Уникальный текст — 2000 знаков без пробелов — 120 рублей. Ключ встречается 6 раз.
Исходники не предоставляются.
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