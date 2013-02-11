Уличное освещение

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

4 статmb с ключевыми словами.

Уникальность не ниже 90%

Тематика: уличное и промышленное освещение

Ключевые слова:

Прожекторы ЖО, ГО, РО, НО 70–1000Вт, уличный консольный светильник 16,21, ЖКУ, РКУ, ГКУ, НКУ 70–400Вт, светильник для высоких пролетов ЖСП, РСП, ГСП, НСП 150–400Вт, ЭПРА, ЭМПРА

срок 2–3 дня

11 лет назад
alexandrchu
Александр 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличная работа. Спасибо! При необходимость буду обращаться
Работой остался доволен. Все хорошо. Советую!
  • Похожие заказы

  • Написать тематические статьи/новости для блога

    Добрый вечер. Требуется в n-ном количестве написать уникальные тематические статьи/новости на блоге ebuck.ru Иллюстрации и картинки приветствуются. Скидывать можно в одну общую категорию, распределять по темам буду сам. Пишите ваши условия и предложения.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайт 1млн. знаков

    Здравствуйте! Закажу 100 продающих статей (описание товара, а точнее курсы двд) Тема материалов: 1. Бизнес и финансы 2. Красота и здоровье 3. Психология и личностный рост 4. Личная жизнь 5. Интернет заработок 6. Фитнес и спорт 7. Изучение иностранных языков 8. Охота и рыбалка - От ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта, грузоперевозки, копирайт, рерайт

    $250

    Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт – автомобильная тематика

    $100

    Нужно сделать рерайт описаний порядка 50 автомобильных марок. Источник – википедия, сайты марок. Объем описания каждой марки – 800 – 1200 знаков без пробелов. Цена – 30 рублей за тысячу знаков без пробелов. В день ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Общение на форумах и рерайтинг статей

    Требуется специалист для написания ежедневно 10-15 постов на форумах (пассажирские перевозки, отзывы и обсуждение) в любое удобное время. Сообщения должны иметь не менее 140 символов. Самостоятельная регистрация. Подробности в личку (направлю подробности, стилистику, ссылки и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Составить брифы для телефонного разговора

    Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно много описаний к товарам

    $250

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать много отзывов(минимум 250) о товарах. Выбор товаров очень большой: от косметики до бытовой техники. Количество символов и высокая уникальность не главное! Главное чтобы отзывы были читабельны и для "людей". Подробности в ЛС. Жду ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO статьи для сайта

    $100

    Для сайта нужно написать 10-15 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама, маркетинг. Требования: - опытный копирайтер - понимание основ СЕО - ответственность - 100% уникальность текста в 3000 символов. Оплата будет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад