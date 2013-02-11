Уличное освещение

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать много отзывов(минимум 250) о товарах. Выбор товаров очень большой: от косметики до бытовой техники. Количество символов и высокая уникальность не главное! Главное чтобы отзывы были читабельны и для "людей". Подробности в ЛС. Жду ...