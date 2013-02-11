Уличное освещение

Добрый вечер. Требуется в n-ном количестве написать уникальные тематические статьи/новости на блоге ebuck.ru Иллюстрации и картинки приветствуются. Скидывать можно в одну общую категорию, распределять по темам буду сам. Пишите ваши условия и предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
4 статmb с ключевыми словами.
Уникальность не ниже 90%
Тематика: уличное и промышленное освещение
Ключевые слова:
Прожекторы ЖО, ГО, РО, НО 70–1000Вт, уличный консольный светильник 16,21, ЖКУ, РКУ, ГКУ, НКУ 70–400Вт, светильник для высоких пролетов ЖСП, РСП, ГСП, НСП 150–400Вт, ЭПРА, ЭМПРА
срок 2–3 дня
- Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Закажу 100 продающих статей (описание товара, а точнее курсы двд) Тема материалов: 1. Бизнес и финансы 2. Красота и здоровье 3. Психология и личностный рост 4. Личная жизнь 5. Интернет заработок 6. Фитнес и спорт 7. Изучение иностранных языков 8. Охота и рыбалка - От ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 10 статей о пищевой промышленности города Уфы. Подробности и детали при переписке!Завершен11 лет назад
- $250
Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.Копирайтинг56 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать рерайт описаний порядка 50 автомобильных марок. Источник – википедия, сайты марок. Объем описания каждой марки – 800 – 1200 знаков без пробелов. Цена – 30 рублей за тысячу знаков без пробелов. В день ...Завершен11 лет назад
Требуется специалист для написания ежедневно 10-15 постов на форумах (пассажирские перевозки, отзывы и обсуждение) в любое удобное время. Сообщения должны иметь не менее 140 символов. Самостоятельная регистрация. Подробности в личку (направлю подробности, стилистику, ссылки и ...Завершен11 лет назад
Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать много отзывов(минимум 250) о товарах. Выбор товаров очень большой: от косметики до бытовой техники. Количество символов и высокая уникальность не главное! Главное чтобы отзывы были читабельны и для "людей". Подробности в ЛС. Жду ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Для сайта нужно написать 10-15 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама, маркетинг. Требования: - опытный копирайтер - понимание основ СЕО - ответственность - 100% уникальность текста в 3000 символов. Оплата будет ...Завершен11 лет назад