SEO статьи для сайта

Создание для Интернет-магазина 25 оригинальных статей в месяц, не менее 2000 знаков каждая. Ежемесячно - создание не менее 30 описаний товаров по 500 знаков. По необходимости, использование описаний с англоязычных сайтов (знание ...
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Для сайта нужно написать 10-15 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама, маркетинг.
Требования:
- опытный копирайтер
- понимание основ СЕО
- ответственность
- 100% уникальность текста в 3000 символов.
Оплата будет происходить по факту выполнения.
1 статья — 10 USD
Подробности по скайпу
rosinfobiz или переписке
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