SEO статьи для сайта

$100
КопирайтингЗавершен26 заявок289 просмотров
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Для сайта нужно написать 10-15 статей по ключевым запросам, которые я вам предоставлю. Тематика: Инфобизнес, заработок в интернете, контекстная реклама, маркетинг.

Требования:

- опытный копирайтер

- понимание основ СЕО

- ответственность

- 100% уникальность текста в 3000 символов.

Оплата будет происходить по факту выполнения.

1 статья — 10 USD

Подробности по скайпу

rosinfobiz или переписке

11 лет назад
antts
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
weisser
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Михаил отлично справился с задачей, текст понравился, просто, понятно и доходчиво, адекватная и обоснованная цена. Буду пользоваться его услугами в будущем. Очень рекомендую!.
Толковый заказчик. Четко ставит задачу, аккуратен в денежных расчетах. Рекомендую для сотрудничества.
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