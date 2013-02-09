Рерайтер на постоянную работу

Набираются райтеры на постоянную работу на большом портале. Тематики разные, оплата сдельная, есть перспективы роста. Нужны ответственные исполнители для долгосрочного сотрудничества. Работа не сложная, есть большой выбор тем – от косметики до бытовой техники. Размер оплаты зависит только от автора.

Кому интересно – стучите в личку, все подробности при переписке.