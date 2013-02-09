Рерайтер на постоянную работу

$500
КопирайтингЗакрыт52 заявки488 просмотров
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Набираются райтеры на постоянную работу на большом портале. Тематики разные, оплата сдельная, есть перспективы роста. Нужны ответственные исполнители для долгосрочного сотрудничества. Работа не сложная, есть большой выбор тем – от косметики до бытовой техники. Размер оплаты зависит только от автора.

Кому интересно – стучите в личку, все подробности при переписке.

11 лет назад
alioka
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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