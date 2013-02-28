Нужны статьи на околокулинарные темы

Добрый день!

Необходимы статьи на кулинарные темы, планируемый объем 1-2 статьи в день. Темы "свободные" - все это обговорим.

Статья должна быть: ~2500-3000 зн., максимальной уникальности, +2-3 фото к статье (ищем в интернете хорошего качества).

Какая стоимость одной статьи?

p.s. Бюджет у нас не большой, так что пожалуйста не завышайте цены, повторюсь требуется человек не на одну статью, а на постоянное сотрудничество!