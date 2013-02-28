Нужны статьи на околокулинарные темы

SEO-копирайтинг: 8 статей по охране объектов недвижимости по 2000 знаков каждая. Плачу 150 руб. за 2000 тыс. знаков. Тестовое задание: 1000 знаков на тему "Пультовая охрана квартиры". Текст присылайте на почту: [email protected] Понравится - оплачу и продолжим работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимы статьи на кулинарные темы, планируемый объем 1-2 статьи в день. Темы "свободные" - все это обговорим.
Статья должна быть: ~2500-3000 зн., максимальной уникальности, +2-3 фото к статье (ищем в интернете хорошего качества).
Какая стоимость одной статьи?
p.s. Бюджет у нас не большой, так что пожалуйста не завышайте цены, повторюсь требуется человек не на одну статью, а на постоянное сотрудничество!
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