Необходим рерайт статей на тему – судебные экспертизы. Информация простая по содержанию и по подаче, рекламная, предназначенная для простых людей. Нет задачи сделать юридический справочник, поэтому юридических познаний глубоких не надо. Предоставляем ресурс, откуда ...
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Делаю сайтик фирмы на народе - фирма занимается выращиванием посадочного материала плодовых и декоративных культур – а также продажей удобрений, и техники для садоводства. Нужна статья сегодня – со 100% уникальности на главную страницу сайта не менее 2000 знаков. Общее описание - типа продаем ( то да сё) , мы самые лучшие, с нами выгодно работать и тд.. цена 300 р.
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