Две статьи по 1 к символов

$5
КопирайтингЗавершен1 заявка75 просмотров
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Здравствуйте Наталья!

Требуется написать два статьи по 1к символов. Ничего сложного, все как обычно =) Если согласитесь, дайте знать, я пока подготовлю Т3 для более подробного разъяснения того что нужно написать.

11 лет назад
Ms-Dred
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$5
2 дня
Вновь воспользовался услугой Натальи, все как всегда, качественно и красиво изложено. Все просто супер =)
Со Станиславом приятно работать, все четко и в срок — и ТЗ, и оплата.
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