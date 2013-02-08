Статьи о производителях оборудования.

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей на темы касающиеся моды и стиля. Темы: стиль, мода, шопинг. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба тем, ...
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Всем привет!
Нужен ряд статей о производителях холодильного оборудования следующих марок:
Framec, Frostor, Golfstream, Helkama, Hicold, Kaplanlar, Linde, Nemox, Polair, Premier, Atesy, Brandford, Carboma, Cryspi , возможно, и других.
Структура всех статей следующая:
1. О компании, основание, развитие, и пр.
2. Что производят
3. Другое и прочее о них. марки, модели, что угодно.
Обязательно структурировано с подзаголовками, высокая степень уникальности. Особых требований по ключам нет.
От 2,5К до 3К знаков каждая.
В заявке прошу указывать стоимость и срок.
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