Необходим автор для рерайта статей

Доброго времени суток, уважаемы фрилансеры. Мне срочно необходим один ответственный человек для выполнения рерайта статей туристической тематики.

Каждый день необходимо по 1 статье объемом свыше 10 000 символов. 1000 сиволов стоит 1$

Прошу, для удобств,а высылать свое резюме и примеры работ на [email protected]

Заявки к вакансии обязательны и здесь

заранее благодарю