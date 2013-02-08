Необходим автор для рерайта статей

$500
КопирайтингЗакрыт25 заявок587 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемы фрилансеры. Мне срочно необходим один ответственный человек для выполнения рерайта статей туристической тематики.

Каждый день необходимо по 1 статье объемом свыше 10 000 символов. 1000 сиволов стоит 1$

Прошу, для удобств,а высылать свое резюме и примеры работ на [email protected]

Заявки к вакансии обязательны и здесь

заранее благодарю

11 лет назад
Artem_F
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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