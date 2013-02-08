Необходим автор для рерайта статей

Необходимо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемы фрилансеры. Мне срочно необходим один ответственный человек для выполнения рерайта статей туристической тематики.
Каждый день необходимо по 1 статье объемом свыше 10 000 символов. 1000 сиволов стоит 1$
Прошу, для удобств,а высылать свое резюме и примеры работ на [email protected]
Заявки к вакансии обязательны и здесь
заранее благодарю
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