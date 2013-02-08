Исполнитель для написания рецензий к фильмам

Добрый день! Нужно несколько человек для того, чтобы писать рецензии к фильмам на Кинопоиске (kinopoisk.ru). Опыт публикации обязателен (ссылки на аккаунты отправляем в комментарии к заказу). Возрастные аккаунты приветствуются! Оплата - берем вашу стандартную ставку за 1000 символов и сходу умножаем на 1.5. Но есть специфика - оплата только после модерации и публикации.

Объем типичных рецензий можно оценить непосредственно на сайте. Ориентировочно 1000 - 3000 символов. Критичен не размер, а факт публикации. Рецензий писать немного, но регулярно (примерно по 5-6 в месяц с исполнителя).