Исполнитель для написания рецензий к фильмам

Написать 20 небольших отзывов об услуге - онлайн-сервис по отправке поздравительных открыток. Каждый отзыв 40–80 слов. От вас нужна разная стилистика написания и выражения мыслей. Чтобы чувствовалась реалистичность и то, что отзывы написаны разными людьми. Пример пары ...
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Добрый день! Нужно несколько человек для того, чтобы писать рецензии к фильмам на Кинопоиске (kinopoisk.ru). Опыт публикации обязателен (ссылки на аккаунты отправляем в комментарии к заказу). Возрастные аккаунты приветствуются! Оплата - берем вашу стандартную ставку за 1000 символов и сходу умножаем на 1.5. Но есть специфика - оплата только после модерации и публикации.
Объем типичных рецензий можно оценить непосредственно на сайте. Ориентировочно 1000 - 3000 символов. Критичен не размер, а факт публикации. Рецензий писать немного, но регулярно (примерно по 5-6 в месяц с исполнителя).
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