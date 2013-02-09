Написать 20 небольших отзывов

КопирайтингЗавершен13 заявок220 просмотров
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11 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранные исполнители
Valeriya-ya
Валерия 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Валерия снова превзошла все ожидания! Спасибо за отличную работу.
Лучший из лучших заказчиков!) Надеюсь на дальнейшие совместные проекты.
Nata___Li
Наталья 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Наталья выполнила поставленную перед ней задачу качественно, быстро, и самое главное со вкусом! Браво! 10 баллов!
Общение - замечательное, проверка и оплата работы - без задержек. Приятно работать с таким заказчиком, как Вадим. Жду следующих заказов:)
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