Написать 20 небольших отзывов об услуге - онлайн-сервис по отправке поздравительных открыток.

Каждый отзыв 40–80 слов.

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